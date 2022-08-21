FaZe Clan с победы стартовала на BLAST Premier: Fall Groups 2022

Киберспортивная команда FaZe Clan. Фото: hltv.org

Киберспортивная команда FaZe Clan обыграла американский коллектив Evil Geniuses в дебютном матче группы C на BLAST Premier: Fall Groups 2022 по CS:GO, передает NUR.KZ.

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Встреча на карте Inferno завершилась со счетом 16:8 в пользу FaZe Clan.

Тем самым коллектив Ховарда rain Найгарда прошла в финал виннеров, где поборется с победителем пары BIG — Heroic. Начало противостояния запланировано на 21 августа в 19:30 по времени Нур-Султана.

Напомним, что турнир BLAST Premier: Fall Groups 2022 проходит с 19 по 28 августа в столице Дании - Копенгагене. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 177 тысяч долларов и шесть путевок на Fall Finals.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1984146-faze-clan-s-pobedy-startovala-na-blast-premier-fall-groups-2022/