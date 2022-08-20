Команда NAVI уступила в дебютном матче на BLAST Premier: Fall Groups 2022

Natus Vincere. Фото: navi.gg

Киберспортивная команда из Украины Natus Vincere проиграла Complexity Gaming в стартовом матче группы B на BLAST Premier: Fall Groups 2022 по CS:GO, передает NUR.KZ.

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Встреча на карте Overpass завершилась со счетом 9:16 в пользу американской команды.

Следующим оппонентом коллектива Дениса electroNic Шарипова станет проигравший пары G2 Esports — Team Liquid. Тогда как Complexity Gaming сыграет за слот в решающем противостоянии группы. Оба матча запланированы на 20 августа.

Напомним, что BLAST Premier: Fall Groups 2022 проходит с 19 по 28 августа в столице Дании - Копенгагене. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 177 тысяч долларов и шесть путевок на Fall Finals.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1984104-komanda-navi-ustupila-v-debyutnom-matche-na-blast-premier-fall-groups-2022/