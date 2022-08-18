NAVI заявила s1mple на ESL Pro League Season 16

Александр s1mple Костылев. Фото: championat.com

Украинская команда по Counter-Strike: Global Offensive Natus Vincere заявила Александра s1mple Костылева на участие в ESL Pro League Season 16, передает Cybersport.ru.

Снайпер будет выступать за NAVI в качестве игрока основного состава. При этом запасными являются киберспортсмены из подразделения Natus Vincere Junior — Даниил headtr1ck Валитов и Андрей nipl Кухарский. Ранее они также находились на замене в период проведения IEM Cologne 2022.

Сама серия крупных турниров стартует уже 30 августа. Она продлится до 2 октября. В групповом этапе примут участие 24 команды. Призовой фонд составляет 835 тысяч долларов.

В предыдущем розыгрыше (ESL Pro S15) победу одержала команда FaZe, которая в финале переиграла ENCE со счетом 3:1. NAVI завершили выступление на пятой строчке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983820-navi-zayavila-s1mple-na-esl-pro-league-season-16/