Valve в честь юбилея CS:GO добавила легендарную карту Tuscan

CS:GO. Фото: blog.counter-strike.net

Компания Valve выпустила специальное обновление в честь празднования десятилетнего юбилея игры CS:GO. Главной его особенностью является добавление карты Tuscan, сообщает официальный сайт шутера.

Ранее она входила в турнирный map pool Counter-Strike 1.6. По словам разработчиков, теперь карта будет доступна во всех игровых режимах. При этом Valve вернула в соревновательный режим локации Anubis и Breach.

В честь юбилея также можно получить капсулу с 60 новыми стикерами. А до 22 августа игроки со статусом Prime имеют шанс стать обладателями уникальной монеты. Главное условие - заработать нужное количество опыта за матчи.

В компании отметили, что за последние 12 месяцев количество уникальных игроков в месяц бьет рекорды - более 20 миллионов человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983637-valve-v-chest-yubileya-csgo-dobavila-legendarnuyu-kartu-tuscan/