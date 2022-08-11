Оффлейнер Outsiders был признан лучшим игроком второго дня плей-офф PGL Arlington Major 2022

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Игрок российской команды Outsiders Дмитрий "DM" Дорохин стал лучшим игроком второго дня плей-офф турнира PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, сообщает Sports.ru.

Оффлейнер Outsiders (Virtus.pro) Дмитрий "DM" Дорохин стал лучшим игроком второго дня плей-офф мейджора в Арлингтоне по рейтингу Кибера.

Итоговый рейтинг Дорохина за день – 1,53. В топ-3 также вошли керри Boom Сулия «JackKy» Кхоомфетсавонг (1,50) и временный керри Entity Йонас "Saberlight" Волек (1,41).

Топ игроков первого дня по рейтингу Кибера:

1. DM (Outsiders) – 1,53

2. Jackky (Boom) – 1,50

3. Saberlight- (Entity) – 1,41

4. Xakoda (Outsiders) – 1,33

5. Tobi (Entity) – 1,31

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982789-offleyner-outsiders-byl-priznan-luchshim-igrokom-vtorogo-dnya-pley-off-pgl-arlington-major-2022/