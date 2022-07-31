За последнюю неделю в CS:GO забанили больше 11 тысяч человек

Иллюстративное фото: news.sportbox.ru

Руководство популярной компьютерной игры CS:GO провела самую масштабную в текущем году волну банов среди пользователей, сообщает сайт Convars.

Статистикой поделился сайт Convars, отслеживающий количество игровых и VAC-банов в CS:GO. С 23 по 30 июля Valve выдала 10496 игровых банов и 842 VAC-бана.

Прошедшая волна банов стала крупнейшей в 2022 году. По какой причине она прошла – неизвестно. По мнению блогера Глеба "GabeFollower" Полетаева, в статистике "игровых банов" учитываются блокировки с помощью нейросети VACnet, которая борется с читерами в CS:GO.

Напомним, что 16 июля Valve забанила больше 4 тысяч аккаунтов в CS:GO.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1981050-za-poslednyuyu-nedelyu-v-csgo-zabanili-bolshe-11-tysyach-chelovek/