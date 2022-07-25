Команда PSG.LGD выиграла турнир Riyadh Masters

Команда PSG.LGD. Фото: twitter.com/Gamers8GG

Киберспортивная команда из Китая PSG.LGD обыграла Team Spirit в финале Gamers8 Riyadh Masters по Dota 2, передает NUR.KZ.

Решающий матч завершился со счетом 2:0. За победу коллектив из Китая получил 1,5 млн долларов призовых.

Оба финалиста вышли в плей-офф из группы B. На пути к решающему матчу Team Spirit одолела Royal Never Give Up и Team Secret, а LGD оказалась сильнее Nigma Galaxy и OG.

Напомним, что турнир Gamers8 Riyadh Masters прошел с 20 по 24 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Общий призовой фонд чемпионата составил 5 млн долларов.

Добавим, что PSG.LGD и Team Spirit в прошлом году встречались в финале The International 10, тогда победу одержал коллектив из СНГ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1980082-komanda-psglgd-vyigrala-turnir-riyadh-masters/