Известный тренер по CS:GO завершил карьеру после сердечного приступа

Турнир BLAST Premier по CS:GO. Фото: blastpremier.com

Бывший двукратный чемпион мэйджора по CS:GO "Zews" завершил тренерскую карьеру после сердечного приступа, сообщает Dust2.com.br.

В апреле у бывшего тренера SK, Luminosity, Liquid, MIBR и EG случился сердечный приступ.

"Мне намного лучше. У меня было закупорено 95% артерий. Очевидно, шанс повторного приступа был 99%, но я счастливчик. Сейчас я чувствую себя лучше. У меня появился второй шанс, чтобы больше насладиться жизнью", – заявил бразилец.

Напомним, что Прадо дважды выиграл мейджор по CS:GO с бразильцами из SK и Luminosity.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1979964-izvestnyy-trener-po-csgo-zavershil-kareru-posle-serdechnogo-pristupa/