Неймар стал амбассадором PUBG

Неймар. Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Бразильский нападающий французского клуба "ПСЖ" Неймар стал амбассадром королевской битвы компьютерной игры PUBG, сообщает Globo.

"Быть частью PUBG – это потрясающе. Я очень горжусь тем, что поучаствую в этом новом проекте, и мне не терпится поиграть на новой карте. Надеюсь, всем понравится!" – заявил Неймар.

Сегодня Неймар проведет первую прямую трансляцию в скваде Dream Squad со стримерами Gaules и Netenho, а также профессиональным игроком в PUBG под ником Sparkingg.

Неймар впервые сыграл в PUBG в 2017 году. Помимо этого, у футболиста есть свой собственный скин в королевской битве Fortnite, также он регулярно стримит и поддерживает бразильские команды по шутеру CS:GO.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1978513-neymar-stal-ambassadorom-pubg/