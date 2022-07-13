Футбольный клуб "Коринтианс" подпишет состав по CS:GO

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Футбольный клуб "Коринтианс", выступающий в бразильской Серии А, объявил о планах открыть подразделение по CS:GO, пишет Cybersport.ru.

Анонс был опубликован на официальной странице команды в Twitter.

Представители команды не рассказали, кто именно войдет в состав. Ранее сообщалось, что руководство "Коринтианса" ведет переговоры с Адриано WOOD7 Церато, который ранее выступал за MIBR.

Кроме него, потенциальными кандидатами на попадание в ростер являются Леонардо Leomonster Энрике, Лукас lux Менегини и запасной GODSENT Жоао felps Васконселлос.

Отметим, что состав по CS:GO будет второй киберспортивной командой, принадлежащей "Коринтиансу".

В 2019 году клуб подписал ростер по мобильной игре Free Fire. За 2,5 года он выиграл около $280 тыс., $200 тыс. из которых получил за чемпионство на Free Fire World Series 2019.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1978287-futbolnyy-klub-korintians-podpishet-sostav-po-csgo/