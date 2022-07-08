Команда Cloud9 победила Virtus.pro на IEM Cologne 2022

Абай Хасенов. Фото: https://vk.com/h0bbitzce

Киберспортивная команда Cloud9 победила Virtus.pro в группе B на IEM Cologne 2022 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:6 на Dust2, 16:12 на Ancient) в пользу коллектива казахстанца Абая Hobbit Хасенова.

Тем самым Cloud9 вышла в следующий раунд турнира, тогда как Virtus.pro упала в нижнюю сетку группы.

Следующим соперником Cloud9 станет победитель пары Astralis — FURIA Esports.

Напомним, что IEM Cologne 2022 проходит с 5 по 17 июля в немецком городе Кельн. Общий призовой фонд чемпионата составляет один миллион долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1977636-komanda-cloud9-pobedila-virtuspro-na-iem-cologne-2022/