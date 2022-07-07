Команда PSG.LGD прошла на The International 2022

Киберспортивная команда PSG.LGD. Фото: twitter.com/lgdgaming

PSG.LGD стала первой командой, которая прошла на The International 2022 по Dota 2, пишет Cybersport.ru.

В сезоне DPC 2021/2022 китайский коллектив набрал минимум 1,4 тыс. очков Dota Pro Circuit, что гарантирует ему место на главном турнире года.

Напомним, что PSG.LGD выступает в летнем сезоне DPC 2021/2022 для Китая — из пяти матчей команде удалось выиграть только две встречи. В последних двух противостояниях коллектив поборется с Royal Never Give Up и Team Aster.

The International 2022 пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре. В основном этапе турнира поучаствуют 20 команд. Минимальный призовой фонд соревнования составит $1,6 млн — остальная часть будет собрана за счет продаж Battle Pass.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1977394-komanda-psglgd-proshla-na-the-international-2022/