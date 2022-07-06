Cloud9 сыграет с Virtus.pro в первом раунде группового этапа IEM Cologne 2022

Киберспортивная команда Cloud9. Фото: twitter.com/C9CSGO

Стали известны первые пары на групповом этапе IEM Cologne 2022 по CS:GO, передает Cybersport.ru.

В стартовом туре сразятся Cloud9 и Virtus.pro.

Отметим, что в составе обеих команд выступают казахстанские игроки: Абай Hobbit Хасенов играет за Cloud9, а Алексей Qikert Голубев - за Virtus.pro.

В первом туре в группе A Heroic встретится с Ninjas in Pyjamas, а G2 Esports сразится с Movistar Riders. Team Spirit в дебютном противостоянии в основной стадии ивента сыграет с Team Liquid.

Неизвестными пока остаются соперники Natus Vincere, FaZe Clan, ENCE и FURIA Esports. Окончательное расписание появится по итогам заключительных матчей в стадии Play-In.

Напомним, что IEM Cologne 2022 проходит с 5 по 17 июля. Команды разыгрывают призовой фонд в размере миллиона долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1977197-cloud9-sygraet-s-virtuspro-v-pervom-raunde-gruppovogo-etapa-iem-cologne-2022/