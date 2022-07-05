В Германии стартовал IEM Cologne 2022 по CS:GO

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5 июля в немецком городе Кельн стартовал турнир IEM Cologne 2022 по дисциплине CS:GО, передает NUR.KZ.

В чемпионате поучаствуют 24 команды, которые разделят призовой фонд в размере миллиона долларов.

Турнир состоится в два этапа. Сначала 16 клубов в стадии Play-In поборются за восемь слотов в основной части турнира. Старт второго этапа запланирован на 7 июля.

Начало плей-офф ивента намечено на 15 июля. В матчах на вылет сыграют шесть команд, которые сразятся в сетке формата single-elimination.

Добавим, что в основную часть турнира уже пробились Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, G2, ENCE, FaZe Clan, Team Liquid, Cloud9 и Furia.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1977106-v-germanii-startoval-iem-cologne-2022-po-csgo/