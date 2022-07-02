Команда Virtus.pro пробилась в плей-офф ESL Challenger Valencia 2022

Команда Virtus.pro по CS:GO. Фото: vk.com/virtuspro

Киберспортивная команда Virtus.pro победила Sprout в матче за выход в плей-офф ESL Challenger Valencia 2022 по CS:GO, передает NUR.KZ.

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Встреча на карте Vertigo завершилась со счетом 16:8 в пользу коллектива казахстанца Алексея Qikert Голубева.

Плей-офф турнира запланирован на 3 июля. Четыре команды сразятся за чемпионство в сетке формата single-elimination с матчами до двух побед.

Напомним, что ESL Challenger Valencia 2022 проходит с 1 по 3 июля в испанском городе Валенсия. Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1976682-komanda-virtuspro-probilas-v-pley-off-esl-challenger-valencia-2022/