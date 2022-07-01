Команда BIG стала чемпионом Roobet Cup

Команда BIG. Фото: ESL

Киберспортивная команда BIG победила FaZe Clan в финале Roobet Cup по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (16:13 на Dust2, 14:16 на Nuke, 19:17 на Mirage) в пользу коллектива Йоханнса tabseN Водарца.

Тем самым команда BIG заняла первое место и выиграла $150 тыс. призовых.

Проигравшая в финале FaZe Clan заняла второе место и заработала 50 тысяч долларов. На третьей-четвертой строчках расположились Cloud9, за который выступает казахстанец Абай Hobbit Хасенов и Astralis. Обе команды получили по $15 тыс.

Напомним, что Roobet Cup проходил с 22 по 30 июня. Общий призовой фонд турнира составил 250 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1976566-komanda-big-stala-chempionom-roobet-cup/