Казахстанская команда Rune Eaters проиграла чемпионам The International 10

Айбек Токаев, игрок команды Rune Eaters. Фото: Cybersport.ru

Чемпионы The International 10 команда Team Spirit обыграла казахстанский коллектив Rune Eaters в матче первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021/22: Season 3 для Восточной Европы, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Ярослава Miposhka Найденова. Благодаря этому успеху Team Spirit с девятью очками возглавила турнирную таблицу.

Тогда как казахстанская команда Rune Eaters потерпела третье поражение кряду на турнире. Сейчас коллектив Айбека Naive- Токаева занимает шестое место в таблице.

Напомним, что матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 3 для Восточной Европы проходят с 9 июня по 15 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1975873-kazahstanskaya-komanda-rune-eaters-proigrala-chempionam-the-international-10/