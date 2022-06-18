Team Vitality сыграет с G2 Esports в полуфинале BLAST Premier: Spring Finals 2022

Team Vitality. Фото: twitter.com/BLASTPremier

Киберспортивная команда Team Vitality обыграла ENCE в плей-офф BLAST Premier: Spring Finals 2022 по CS:GO, передает Cybersport.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Матч завершился со счетом 2:0 (16:10 на Overpass, 19:17 на Nuke) в пользу коллектива Даны apEX Мадесклера. Теперь в полуфинале турнира Team Vitality поборется с G2 Esports.

ENCE покинула чемпионат. Команда Марко Snappi Пфайффера занял 5-6 место и заработал 20 тысяч призовых. Ранее Natus Vincere разгромили FaZe Clan и вышли в полуфинал чемпионата.

Напомним, что BLAST Premier: Spring Finals 2022 проходит с 15 по 19 июня в Лиссабоне (Португалия). Команды разыгрывают призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1974672-team-vitality-sygraet-s-g2-esports-v-polufinale-blast-premier-spring-finals-2022/