Казахстан впервые вышел на чемпионат мира по FIFA

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Казахстанские киберспортсмены в составе национальной сборной впервые в истории смогли заработать себе путевку на чемпионат мира по спортивному симулятору FIFA.

Как передает Sputnik Казахстан, казахстанцы прошли два этапа и попали в тройку команд, который сыграют на чемпионате мира по FIFA.

Игроки сборной в составе Акназара Бексеитова из Караганды и Олжаса Есентаева из Жезказгана играли два этапа отбора в Дубае, так как в ОАЭ расположен ближайший к Казахстану сервер FIFA

Казахстанцы обыграли Саудовскую Аравию, за которую играет чемпион мира 2018 года и 2-кратный игрок года по версии FIFA.

Финальная стадия ЧМ пройдет в датском Копенгагене с 27 по 30 июля. В ней сыграет 24 команды. Призовой фонд - 400 000 долларов.

Отмечается, что футбольный стимулятор FIFA является самой популярной игрой среди поклонников футбола. При этом студия Electronic Arts отказалась от сотрудничества с Международной федерацией футбола.

По этой причине с лета 2023 года футбольные симуляторы будут выходить под новым названием - EA Sports Football Club или EA Sports FC. В этом году студия выпустит последнюю игру — она будет называться FIFA 23.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1973807-kazahstan-vpervye-vyshel-na-chempionat-mira-po-fifa/