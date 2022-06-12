Команда Heroic стала чемпионом Pinnacle Cup Championship

Команда Heroic. Фото: twitter.com/HLTVorg

Киберспортивная команда Heroic победила Astralis в финале Pinnacle Cup Championship по CS:GO, пишет Cybersport.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Матч завершился со счетом 2:0 (16:9 на Ancient и 16:11 на Overpass) в пользу Heroic. Тем самым коллектив Каспера cadiaN Меллера занял первое место и заработал 150 тысяч долларов призовых.

На пути к решающей встрече датская команда уступила Astralis в финале виннеров, после чего обыграла Team Finest и BIG в нижней сетке.

Напомним, что Pinnacle Cup Championship по CS:GO прошел с 6 по 11 июня в шведском городе Лунде. Призовой фонд чемпионата составил 250 тысяч долларов.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1973736-komanda-heroic-stala-chempionom-pinnacle-cup-championship/