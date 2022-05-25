Осенний мейджор по CS:GO пройдет в Бразилии

Турнир по CS:GO. Фото: Marius Becker/picture alliance via Getty Images

Турнирный оператор ESL анонсировал второй мейджор по CS:GO в 2022 году, передает Cybersport.ru.

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Соревнование под названием IEM Rio Major 2022 пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 31 октября по 13 ноября.

На чемпионате выступят 24 команды, которые разыграют призовой фонд в размере миллиона долларов. Как и прошлые мейджоры, IEM Rio Major 2022 пройдет в три этапа — зрители смогут посмотреть матчи плей-офф вживую на Олимпийской арене Рио с 10 по 13 ноября. Билеты поступят в продажу 25 мая.

Предыдущий мейджор — PGL Major Antwerp 2022 — прошел с 9 по 22 мая. Чемпионом стала команда FaZe Clan, которая в финале обыграла Natus Vincere со счетом 2:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1970964-osenniy-meydzhor-po-csgo-proydet-v-brazilii/