Команда Cloud9 вылетела из PGL Major Antwerp 2022

Состав Cloud9 по CS:GO. Фото: championat.com

Киберспортивная команда Cloud9 проиграла Imperial Esports на этапе Legends на PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO, передает Cybersport.ru.

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Матч завершился со счетом 1:2 (23:25 на Overpass, 16:9 на Vertigo и 3:16 на Mirage). Тем самым команда, в которой выступает казахстанец Абай Hobbit Хасенов, покинула турнир, заняв 12-14 место. Также Cloud9 заработала 8750 долларов призовых.

Imperial продолжит выступление в стадии "легенд". Ранее на мейджоре ENCE прошла в плей-офф чемпионата.

Напомним, что PGL Major Antwerp 2022 проходит с 9 по 22 мая в бельгийском Антверпене. Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1969650-komanda-cloud9-vyletela-iz-pgl-major-antwerp-2022/