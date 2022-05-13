Команда NAVI сразится с G2 Esports на PGL Major Antwerp 2022

Natus Vincere. Фото: navi.gg

Стали известны стартовые пары в Legends Stage на PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO, пишет Cybersport.ru.

Natus Vincere поборются с G2 Esports, Cloud9 сыграет против Virtus.pro, а Team Spirit — против FURIA Esports.

Всего в Legends Stage выступят 16 коллективов: восемь сильнейших представителей предыдущего этапа и восемь команд, показавших лучшие результаты на отборочных ивентах. Они будут играть друг с другом до тех пор, пока не определят восьмерку сильнейших.

Команды, которые проиграют три встречи в этой стадии, покинут чемпионат, остальные пройдут в заключительный этап соревнования — Champions Stage.

Напомним, что PGL Major Antwerp 2022 проходит с 9 по 22 мая в Антверпене (Бельгия). Команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1969190-komanda-navi-srazitsya-s-g2-esports-na-pgl-major-antwerp-2022/