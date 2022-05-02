Team Spirit пробилась на ESL One Stockholm Dota Major 2022

Team Spirit. Фото: Twitter The International

Киберспортивная команда Team Spirit обыграла Mind Games со счетом 2:0 в плей-офф Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 для СНГ, передает Cybersport.ru.

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Таким образом, победитель The International 2021, коллектив Ярослава Miposhka Найденова заработал путевку на ESL One Stockholm Dota Major 2022.

Mind Games же теперь сыграет в решающем матче за выход на мейджор. 2 мая команда Семена CeMaTheSlayeR Кривули сразится с победителем пары Natus Vincere — CIS Rejects.

Напомним, что плей-офф первого дивизиона DPC 2021/2022 S2 для СНГ проходит с 27 апреля по 2 мая. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 102,5 тыс. долларов, 920 очков Dota Pro Circuit и три слота на мейджоре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1967659-team-spirit-probilas-na-esl-one-stockholm-dota-major-2022/