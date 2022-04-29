Команды из Китая пропустят ESL One Stockholm Dota Major 2022

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Коллективы из Китая не смогут выступить на турнире ESL One Stockholm Dota Major 2022 в Cтокгольме (Швеция), пишет Cybersport.ru.

Об этом сообщил турнирный оператор Perfect World.

Организаторы не уточнили, почему китайские команды пропустят турнир. Предположительно, это может быть связано с новой вспышкой коронавируса, а также с жестким локдауном в Шанхае и других городах.

По другой информации, в случае поездки за границу у китайских команд могут возникнуть трудности с возвращением домой, как это было после The International 10 (2021) — тогда нескольким игрокам пришлось около двух месяцев жить в отеле.

По словам представителей Perfect World, вместо поездки на мейджор в Стокгольм китайские коллективы проведут локальный региональный финал, который пройдет с 6 по 8 мая. Детальную информацию об этом турнире объявят позже.

Напомним, что матчи ESL One Stockholm Dota Major 2022 пройдут с 12 по 22 мая в столице Швеции на площадке Hovet Arena. Призовой фонд турнира составит $500 тыс. и 3 530 очков DPC. Без учета китайских команд число участников сократилось с 18 до 14 коллективов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1967532-komandy-iz-kitaya-propustyat-esl-one-stockholm-dota-major-2022/