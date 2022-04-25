Команда Cloud9 подписала состав Gambit Esports по CS:GO

Абай Хасенов. Фото: HLTV

Американская киберспортивная организация Cloud9 анонсировала новый состав по CS:GO, передает Сybersport.ru.

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В него вошли все игроки российского ростера Gambit Esports, включая тренера Константина Groove Пикинера. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Cloud9 будут представлять россияне Владислав nafany Горшков, Дмитрий sh1ro Соколов, Тимофей interz Якушин, Сергей Ax1Le Рыхторов и казахстанец Абай HObbit Хасенов. Ранее коллектив прошел на PGL Major Antwerp 2022.

Прошлый состав Cloud9 распустила в марте 2021 года. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса: команда не могла тренироваться на буткемпе и проводить соответствующую работу, необходимую для улучшения результатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1966743-komanda-cloud9-podpisala-sostav-gambit-esports-po-csgo/