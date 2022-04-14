Из FIFA 22 удалили российские клубы и сборную

FIFA 22. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Компания Electronic Arts выпустила патч для симулятора FIFA 22, с которым из игры пропал контент, связанный с Россией, передает Сybersport.ru.

Разработчики удалили из спортивного симулятора российские клубы и сборную.

Помимо этого, авторы FIFA 22 избавились от стадиона "Открытие Банк Арена" и другой атрибутики, связанной с Россией.

У игроков, у которых любимым клубом была выбрана команда из России, произойдет автоматическая замена на ПСЖ.

Ранее EA применила похожие санкции в рамках режимов Ultimate Team и Ultimate Draft.

Напомним, что релиз FIFA 22 состоялся 27 сентября на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series S/X.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1965044-iz-fifa-22-udalili-rossiyskie-kluby-i-sbornuyu/