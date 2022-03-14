HuNter включил Абая Хасенова в свою версию команды всех звезд по CS:GO

Абай Хасенов. Фото: HLTV

Боснийский киберспортсмен Неманья huNter Ковач назвал игроков, которые вошли бы в его состав команды всех звезд по CS:GO, пишет Cybersport.ru.

Ролик с рассуждениями участника G2 Esports был опубликован на канале beway esports на YouTube.

Ковач отметил, что составлял ростер из игроков, хорошо проявивших себя в последнее время, а не лучших за весь период существования дисциплины.

В звездный коллектив боснийца вошли сразу двое участников Gambit Esports — россиянин Владислав nafany Горшков и казахстанец Абай HObbit Хасенов.

В составе мечты huNter также оказались его партнер по G2 Никола NiKo Ковач, игрок FaZe Clan Ховард rain Ниигард и снайпер Team Vitality Матье ZywOo Эрбо, которого он, кроме того, назвал лучшим в мире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1960693-hunter-vklyuchil-abaya-hasenova-v-svoyu-versiyu-komandy-vseh-zvezd-po-csgo/