Турнир IEM Katowice 2022 по CS:GO пройдет по расписанию

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ESL заявила, что не планирует вносить изменения в расписание IEM Katowice 2022 по CS:GO, передает Cybersport.ru.

Также в компании уточнили, что по графику пройдет турнир по StarCraft II.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Украине. Нашим текущим приоритетом является поддержка игроков, комментаторов и персонала, на которых может повлиять происходящее. Турниры по StarCraft II и CS:GO продолжатся, как и планировалось" - пишет официальный аккаунт организации в Twitter.

Напомним, что IEM Katowice 2022 проходит с 15 по 27 февраля в Польше. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1957795-turnir-iem-katowice-2022-po-csgo-proydet-po-raspisaniyu/