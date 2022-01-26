Казахстанскую команду V-Gaming покинул российский игрок

Антон antoha Марченко. Фото: vk.com/vgamingesports

Российский киберспортсмен Антон antoha Марченко покинул состав казахстанской команды V-Gaming по Dota 2, передает пресс-служба клуба.

Вместо него в ближайшем матче V-Gaming против Brame на Dota 2 Champions League Season 7 сыграет Antares. Он займет четвертую позицию, а на роль "пятерки" сместится Исламбек ArrOw Шаудырбаев.

"Антон "antoha" Марченко покидает состав, на турнире D2CL мы будем тестить игроков для определения полного состава на следующий цикл DPC.

Выражаем благодарность Антону за вклад в развитие нашей команды, а также хотим пожелать ему успехов в будущем" - пишет пресс-служба команды V-Gaming.

Напомним, что Антон Марченко выступал за казахстанский клуб с ноября 2021 года. Вместе с командой он поучаствовал в двух сезонах D2CL 2021, а также во втором дивизионе Dota Pro Circuit 2021/22 для СНГ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1953173-kazahstanskuyu-komandu-v-gaming-pokinul-rossiyskiy-igrok/