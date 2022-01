Названы лучшие игры 2021 года для PlayStation

Иллюстративное фото: pexels.com

Агрегатор рецензий Metacritic назвал игры 2021 года, получившие наивысшие средние оценки на основе обзоров профильной прессы, пишет Cybersport.ru.

Первую строчку заняло дополнение Endwalker для MMO Final Fantasy XIV.

Лучшие игры 2021 года по версии Metacritic:

Final Fantasy XIV: Endwalker — 93/100;

Hades — 93/100;

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 — 90/100;

Final Fantasy VII Remake Intergrade — 89/100;

Synth Riders — 89/100;

Disco Elysium: The Final Cut — 89/100;

It Takes Two — 88/100;

Deathloop — 88/100;

Ratchet & Clank: Rift Apart — 88/100;

Ghost of Tsushima: Director's Cut — 88/100.

Ранее администрация Metacritic представила аналогичные списки для ПК и Nintendo Switch.

В тройку лидеров первой платформы вошли Disco Elysium: The Final Cut, Forza Horizon 5 и Final Fantasy XIV: Endwalker.

Лидерами среди игр для гибридной консоли стали The House in Fata Morgana — Dreams of the Revenants Edition, Tetris Effect: Connected и Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

