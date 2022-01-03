Американский стример раздал миллион долларов своим зрителям в прямом эфире

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Американский стример Twitch Тайлер TrainWreck Никнам подарил своим зрителям около миллиона долларов после того, как сорвал банк в онлайн-казино, пишет Cybersport.ru.

2 января он пообещал в Twitter, что если сможет выиграть $10 млн, то десятую часть приза отдаст зрителям. Именно так и случилось во время воскресного эфира.

Поначалу многие зрители усомнились в намерениях Никнама. Они отметили, что выиграть такую сумму в прямом эфире можно только с помощью подтасовки результата. Стример давно специализируется на азартных играх, поэтому фанаты предположили, что его огромный выигрыш — это постановочное шоу или реклама казино.

Однако потом TrainWreck попросил зрителей присылать ему в чат номера биткоин-кошельков, после чего начал раздавать деньги случайным людям в прямом эфире.

Никнам переводил зрителям разные сумму, начиная от нескольких сотен и заканчивая десятками тысяч долларов. Самые большие переводы (по $15-30 тыс.) он отправил друзьям-стримерам, а также некоторым профессиональным игрокам в Halo.

Во время раздачи денег онлайн на его канале вырос до 70 тыс. зрителей, а число подписчиков перевалило за 48 тыс. человек. Это позволило Никнаму войти в десятку самых популярных стримеров на Twitch.

TrainWreck хорошо известен своей страстью к азартным играм. По словам стримера, он признает свою дурную привычку, а также предупреждает зрителей, чтобы они не повторяли его ошибок и не теряли деньги в онлайн-казино.

Никнам также сотрудничает с благотворительной организацией Gamble Aware, которая помогает людям, страдающим от игровой зависимости. Помимо гемблинга, TrainWreck в основном ведет подкасты и эфиры для категории Just Chatting, но иногда играет в шутеры вроде Apex Legends или CS:GO.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1949670-amerikanskiy-strimer-razdal-million-dollarov-svoim-zritelyam-v-pryamom-efire/