Названа самая популярная стримерша на Twitch в 2021 году

Кейтлин Amouranth Сирагуса. Фото: twitter.com/amouranth

Стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса стала самой популярной среди девушек на Twitch по итогам 2021 года, пишет Cybersport.ru.

На ее эфирах зрители провели более 38 млн часов. Статистику предоставил портал Streams Charts.

На втором месте в рейтинге популярности оказалась Со Сэ saddummy Бом — фанаты наблюдали за ее трансляциями более 20,7 млн часов. Тройку лидеров замкнула Имейн Pokimane Анис с 20,5 млн часов просмотра.

Ранее был опубликован рейтинг наиболее популярных стримеров Twitch в 2021 году. Лидером стал канадец Феликс xQc Ленгьел.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1949614-nazvana-samaya-populyarnaya-strimersha-na-twitch-v-2021-godu/