Petr1k включил Абая Хасенова в ТОП-5 игроков в CS:GO в 2021 году

Абай Хасенов. Фото: HLTV

Киберспортивный аналитик и комментатор Александр Petr1k Петрик назвал лучших игроков в CS:GO по результатам 2021 года, передает Cybersport.ru.

Рейтинг и методику его составления он представил в видео на YouTube.

Претендентами на попадание в список лучших по версии Петрика стали киберспортсмены, которые поучаствовали как минимум на пяти крупных турнирах в 2021 году.

Petr1k собрал их статистику на турнирах уровня тир-1 и тир-2 по шести параметрам: KPR, DPR, ADR, Impact, KAST.

В каждой из категорий он составил отдельный топ, где награждал игроков баллами в зависимости от их мест в рейтинге.

По подсчетам Петрика, лучшим игроком года в CS:GO стал снайпер Natus Vincere Александр s1mple Костылев. Также в ТОП-5 вошел казахстанец Абай HObbit Хасенов.

ТОП-5 игроков в CS:GO в 2021 году по версии Petr1k:

1. Александр s1mple Костылев (Украина)

2. Дмитрий sh1ro Соколов (Россия)

3. Матье ZywOo Эрбо (Франция)

4. Абай HObbit Хасенов (Казахстан)

5. Сергей Ax1Le Рыхторов (Россия)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1949488-petr1k-vklyuchil-abaya-hasenova-v-top-5-igrokov-v-csgo-v-2021-godu/