SEGA сделала компьютер на колесах (видео)

Логотип SEGA. Фото: knowtechie.com

Компания SEGA совместно с Intel и ASRock представила игровой ПК на радиоуправлении, передает Cybersport.ru.

К корпусу компьютера прикреплены колеса и мотор, который может разогнать устройство до 100 км/ч по ровной дороге. На YouTube вышел ролик с демонстрацией сборки и первых тестов.

ПК собран на базе Intel Core i9-12900K, с графическим процессором Radeon RX 6900 XT 16 ГБ, SSD-накопителем Crucial M.2 емкостью 2 ТБ и двумя планками по 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200.

На корпусе устройства нарисован Соник — герой популярной франшизы SEGA. Компьютер подарят случайному геймеру из Японии, который подпишется на страницу Twitter SEGA и сделает репост записи о конкурсе. В комплекте с ПК победитель получит 23 игры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1949177-sega-sdelala-kompyuter-na-kolesah-video/