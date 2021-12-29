В Японии откроется первая киберспортивная школа

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Японская телевизионная компания Nippon Telegraph and Telephone при поддержке ФК "Токио Верди" создаст первую киберспортивную школу для учеников старших классов, пишет Cybersport.ru.

Учебное заведение будет расположено в Токио, а его открытие запланировано на 2022 год.

Школа нацелена на юных киберспортсменов, стримеров, блогеров и ютуберов, которые планируют профессионально работать в этих направлениях.

Однако создатели отмечают, что программа разработана с целью дать ученикам возможность как продолжить карьеру в сфере киберспорта, так и свободно уйти в другую область.

Учебный план рассчитан на три года обучения и будет включать в себя набор стандартных предметов.

Помимо этого, подростки будут посещать тренировки по киберспортивным дисциплинам в жанрах MOBA, шутеры от первого и третьего лица, а также стратегии в реальном времени.

Отдельное внимание будет уделено вопросам физического и морального здоровья, диетологии и другим аспектам здорового образа жизни. Обучением займутся бывшие и действующие киберспортсмены, а также работники индустрии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1949175-v-yaponii-otkroetsya-pervaya-kibersportivnaya-shkola/