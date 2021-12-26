Популярный стример Феликс Ленгьел купил машину за $300 тысяч, но не может на ней ездить

Феликс xQc Ленгьел. Фото: twitter.com/xQc

Канадский стример Twitch Феликс xQc Ленгьел показал зрителям "подарок", который сделал себе на рождественские праздники — это автомобиль McLaren 720s Spider стоимостью в 300 тысяч долларов, передает Cybersport.ru.

Машина стоит в гараже Ленгьела, однако ездить на ней стример не может, так как у него нет водительских прав.

Впервые xQc показал фотографию с этой машиной в конце ноября. Тогда он написал в соцсетях, что никогда не делал себе дорогих покупок, но "не смог сдержаться, когда увидел этот автомобиль".

Зрители канадца подумали, что он шутит, так как стример неоднократно заявлял, что у него нет водительских прав, и он не намерен их получать.

По словам Ленгьела, он слишком "безответственный" для того, чтобы садиться за руль, и не хочет подвергать опасности себя или окружающих людей.

Многие зрители не поверили, что xQc купил себе автомобиль за $300 тыс., не имея водительских прав. Тогда стример провел для них небольшую экскурсию по своему гаражу, где действительно стоял McLaren 720s Spider.

Напомним, что Феликс xQc Ленгьел второй год подряд стал самым популярным стримером Twitch.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1948568-populyarnyy-strimer-feliks-lengel-kupil-mashinu-za-300-tysyach-no-ne-mozhet-na-ney-ezdit/