На D2CL 2021 S6 не смогли выявить участников плей‑офф

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V-Gaming, Brame и Nemiga Gaming сыграли два круга тай-брейка на Dota 2 Champions League 2021 Season 6, передает NUR.KZ.

Команды не смогли определить двух сильнейших, которые выйдут в плей-офф турнира.

Теперь состоится третий круг переигровок. Он начнется матчем между казахстанской командой V-Gaming и коллективом Nemiga Gaming.

Встреча состоится 25 декабря в 18:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что Dota 2 Champions League 2021 Season 6 проходит с 6 декабря по 11 января. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1948508-na-d2cl-2021-s6-ne-smogli-vyyavit-uchastnikov-pleyoff/