Арман Оразбаев - о победе Team Spirit на TI10: Это реально повторить

Арман "Malady" Оразбаев. Фото: cybersport.ru

Капитан киберспортивной команды HellRaisers Арман Malady Оразбаев порассуждал о победе Team Spirit на The International 10 по Dota 2, передает Cybersport.ru.

В интервью для канала HellRaisers на YouTube киберспортсмен рассказал, что достижение Spirit мотивирует его, и он уверен в том, что его возможно повторить.

"Конечно, Team Spirit вдохновила своей победой на The International 10. Это реально повторить, в жизни все реально.

Я думаю, их успех связан с тем, что это молодая команда, которой нечего было терять. Они просто показывали все, на что способны, и не думали о проигрыше. Это не совсем [yolo-гейминг]. Я думаю, что это больше целеустремленность и командная работа" - заявил Оразбаев.

Кроме того, Malady рассказал, почему решил присоединиться к HellRaisers. По его словам, в этом ростере он почувствовал себя комфортно.

"Я тестился в Gambit и HellRaisers, меня звали в Empire. Я выбрал HellRaisers, потому что играть в этом коллективе мне понравилось больше всего" - добавил Арман.

Напомним, что казахстанский киберспортсмен вошел в состав HellRaisers перед стартом соревновательного сезона DPC 2021/2022. После трех матчей в первом дивизионе лиги для команд из СНГ его коллектив делит вторую строчку в турнирной таблице с Team Spirit.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1948421-arman-orazbaev-o-pobede-team-spirit-na-ti10-eto-realno-povtorit/