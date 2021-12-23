Казахстанская команда V-Gaming одержала четвертую победу на D2CL 2021 Season 6

Команда V-Gaming. Фото: vk.com/vgamingesports

Казахстанская киберспортивная команда V-Gaming одолела немецкий коллектив IVY, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Тем самым коллектив Айбека Naive- Токаева заработал три балла и сохранил шанс на выход в плей-офф.

Последний матч в группе казахстанская дружина проведет против украинской команды Team Empire. Матч состоится 23 декабря в 21:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что Dota 2 Champions League 2021 Season 6 стартовал шестого декабря. Призовой фонд чемпионата составляет 50 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1948171-kazahstanskaya-komanda-v-gaming-oderzhala-chetvertuyu-pobedu-na-d2cl-2021-season-6/