Абай Hobbit Хасенов: NAVI - это лучшая команда в мире

Абай Хасенов. Фото: HLTV

Казахстанский игрок киберспортивной команды Gambit Esports Абай HObbit Хасенов высказался о поражении от Natus Vincere в гранд-финале BLAST Premier: World Final 2021 по CS:GO, передает Cybersport.ru.

В интервью на англоязычной трансляции турнира он отметил, что на этот раз у его команды не было проблем с психологической составляющей — просто соперник выступил лучше.

"Мы были уверены в своей игре на Ancient. Мы хорошо стартовали, у нас был план, но иногда случается, что кто-то начинает нервничать, появляются проблемы с коммуникацией, ошибки в игре. Дело в опыте, определенно".

Хасенов заявил, что на решающей карте у Gambit не было проблем с настроем. По его мнению, его команда была готова играть в свою игру, но соперник оказался сильнее.

"Я бы не сказал, что мы проиграли из-за психологических моментов. Просто NAVI — более сильная команда, которая выступила лучше, чем мы. В итоге соперник просто обыграл нас. NAVI победили в борьбе за "банан", в макро и во всем остальном. Даже ножевой раунд выиграл противник: очень важно начинать со стороны защиты на последней карте такого крупного турнира. Исход во многом зависел от того, как мы начнем игру.

Я не чувствовал, что кто-то в команде не был уверен в себе. Мне казалось, что все играют в свою игру, выкладываются на максимум, общаются друг с другом. Перед матчем тренер дал мотивационную речь — все было хорошо. Не всегда наши поражения связаны с психологическими проблемами. Нужно понимать, что NAVI — лучшая команда в мире, она может просто обыгрывать своих соперников" - заключил Хасенов.

Напомним, что Gambit Esports уступила Natus Vincere в гранд-финале BLAST Premier: World Final 2021 со счетом 1:2. Команда HObbit заработала $250 тыс. призовых, а соперники — $500 тыс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1947687-abay-hobbit-hasenov-navi-eto-luchshaya-komanda-v-mire/