Казахстанская команда V-Gaming нанесла Hydra первое поражение на DPC 2021/22

Команда V-Gaming. Фото: vk.com/vgamingesports

Киберспортивная команда V-Gaming победила Hydra во втором дивизионе Dota Pro Circuit 2021/22 для СНГ, передает NUR.KZ.

Коллектив Айбека Naive- Токаева выиграл встречу со счетом 2:0 и заработал три балла.

Отметим, что для Hydra это поражение стало первым в сезоне. После четырех туров в активе V-Gaming девять очков. Столько же баллов у Hydra и CIS Rejects.

Напомним, что матчи второго дивизиона DPC 2021/22 для СНГ проходят с 29 ноября по 23 января. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 75 тысяч долларов и две квоты в первый дивизион лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1947328-kazahstanskaya-komanda-v-gaming-nanesla-hydra-pervoe-porazhenie-na-dpc-202122/