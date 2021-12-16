Казахстанская команда V-Gaming одержала третью победу на D2CL 2021 S6

Команда V-Gaming. Фото: vk.com/vgamingesports

Казахстанская киберспортивная команда V-Gaming обыграла Hydra в групповой стадии Dota 2 Champions League 2021 Season 6, передает NUR.KZ.

Коллектив Айбека Naive- Токаева выиграл встречу со счетом 2:1 и тем самым заработал очередные три очка.

После четырех туров казахстанская дружина с девятью баллами занимает четвертое место в таблице.

Следующий матч V-Gaming проведет против Neimga Gaming 18 декабря.

Напомним, что призовой фонд чемпионата Dota 2 Champions League 2021 Season 6 составляет 50 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1947200-kazahstanskaya-komanda-v-gaming-oderzhala-tretyu-pobedu-na-d2cl-2021-s6/