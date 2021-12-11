Николай device Ридтц пропустит решающие матчи IEM Winter 2021

Николай device Ридтц. Фото: twitter.com/NIPCS

Киберспортивная команда Ninjas in Pyjamas по CS:GO сыграет решающие матчи IEM Winter 2021 с заменой, передает Cybersport.ru.

Заключительные игры плей-офф пропустит Николай device Ридтц, вместо которого выступит участник академии клуба Луве phzy Смидебрант. Информация об этом появилась на официальной странице организации в Twitter.

В анонсе указано, что такое решение руководство команды приняло из-за проблем Ридтца со здоровьем. Представители NiP рассказали, что датчанин плохо себя чувствовал на протяжении последнего дня, в результате чего врачи порекомендовали ему отдых, чтобы восстановиться. ПЦР-тест при этом показал отрицательный результат.

11 декабря пройдут полуфинальные встречи IEM Winter 2021. В первом матче Virtus.pro сыграет против Team Vitality, а во втором — NiP поборется с G2 Esports.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1946497-nikolay-device-ridtts-propustit-reshayuschie-matchi-iem-winter-2021/