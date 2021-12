Стали известны победители The Game Awards 2021

Natus Vincere. Фото: navi.gg

Завершилась церемония награждения The Game Awards 2021. Главный приз достался It Takes Two — игре студии Hazelight Games, пишет Cybersport.ru.

Наибольшее число наград досталось Forza Horizon 5: гоночный симулятор отметили за аудиодизайн, доступность и как лучшую спортивную игру. По две награды также получили It Takes Two и Deathloop.

Полный список победителей TGA 2021:

Игра, оказавшая больший эффект — Life is Strange: True Colors;

Лучший аудиодизайн — Forza Horizon 5;

Лучший игрок — Александр s1mple Костылев;

Лучшая команда — Natus Vincere;

Лучший тренер — Ким kkOma Чжон Кюн;

Лучший ивент — 2021 League of Legends World Championship;

Лучшая инди-игра — Kena: Bridge of Spirits;

Лучшая актерская игра — Мэгги Робертсон;

Лучшая экшен-игра — Returnal;

Лучший арт-дирекшн — Deathloop;

Лучшая игра по мнению пользователей — Halo Infinite;

Лучшая ролевая игра — Tales of Arise;

Лучший саундтрек — Nier Replicant ver.1.2247228739...;

Лучший контент-мейкер — Dream;

Лучшая мультиплеерная игра — It Takes Two;

Лучшая мобильная игра — Genshin Impact;

Лучший нарратив — Marvel's Guardian of the Galaxy;

Лучшая экшен-адвенчура — Metroid Dread;

Лучшая поддерживаемая игра — Final Fantasy XIV;

Награда за достижения в области доступности — Forza Horizon 5;

Лучшая спортивная/гоночная игра — Forza Horizon 5;

Лучшая игровая режиссура — Deathloop;

Лучшая киберспортивная игра — League of Legends;

Лучшая семейная игра — It Takes Two;

Лучший файтинг — Guilty Gear -Strive-;

Лучшая стратегия — Age of Empires IV;

Лучшая VR-игра — Resident Evil 4;

Самая ожидаемая игра — Elden Ring;

Игра года — It Takes Two.

Напомним, что ежегодная премия The Game Awards прошла в ночь с 9 на 10 декабря. В 2021 году она состоялась офлайн в Microsoft Theatre.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1946386-stali-izvestny-pobediteli-the-game-awards-2021/