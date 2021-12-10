Стали известны победители The Game Awards 2021

Завершилась церемония награждения The Game Awards 2021. Главный приз достался It Takes Two — игре студии Hazelight Games, пишет Cybersport.ru.
Наибольшее число наград досталось Forza Horizon 5: гоночный симулятор отметили за аудиодизайн, доступность и как лучшую спортивную игру. По две награды также получили It Takes Two и Deathloop.
Полный список победителей TGA 2021:
Игра, оказавшая больший эффект — Life is Strange: True Colors;
Лучший аудиодизайн — Forza Horizon 5;
Лучший игрок — Александр s1mple Костылев;
Лучшая команда — Natus Vincere;
Лучший тренер — Ким kkOma Чжон Кюн;
Лучший ивент — 2021 League of Legends World Championship;
Лучшая инди-игра — Kena: Bridge of Spirits;
Лучшая актерская игра — Мэгги Робертсон;
Лучшая экшен-игра — Returnal;
Лучший арт-дирекшн — Deathloop;
Лучшая игра по мнению пользователей — Halo Infinite;
Лучшая ролевая игра — Tales of Arise;
Лучший саундтрек — Nier Replicant ver.1.2247228739...;
Лучший контент-мейкер — Dream;
Лучшая мультиплеерная игра — It Takes Two;
Лучшая мобильная игра — Genshin Impact;
Лучший нарратив — Marvel's Guardian of the Galaxy;
Лучшая экшен-адвенчура — Metroid Dread;
Лучшая поддерживаемая игра — Final Fantasy XIV;
Награда за достижения в области доступности — Forza Horizon 5;
Лучшая спортивная/гоночная игра — Forza Horizon 5;
Лучшая игровая режиссура — Deathloop;
Лучшая киберспортивная игра — League of Legends;
Лучшая семейная игра — It Takes Two;
Лучший файтинг — Guilty Gear -Strive-;
Лучшая стратегия — Age of Empires IV;
Лучшая VR-игра — Resident Evil 4;
Самая ожидаемая игра — Elden Ring;
Игра года — It Takes Two.
Напомним, что ежегодная премия The Game Awards прошла в ночь с 9 на 10 декабря. В 2021 году она состоялась офлайн в Microsoft Theatre.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1946386-stali-izvestny-pobediteli-the-game-awards-2021/