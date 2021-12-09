Игрок Virtus.pro: Мы чувствуем, что способны выиграть IEM Winter 2021

Марэк YEKINDAR Галинскис. Фото: ESL

Игрок состава Virtus.pro по CS:GO Марэк YEKINDAR Галинскис рассказал, что команда рассчитывает на победу на IEM Winter 2021, передает Cybersport.ru.

Об этом он сообщил на пресс-конференции перед стартом решающих матчей турнира.

"Мы чувствуем себя фаворитами, но не забываем, что все противники сильны, несмотря на то что у них есть какие-либо проблемы. Кто-то приехал со стендином, у кого-то языковой барьер, у кого-то новый игрок. Vitality же, как мне кажется, чувствуют себя немного лучше. Для них это последний турнир в текущем составе, и они выложатся тут на полную. Мы чувствуем, что способны выиграть этот турнир. Мы не боимся ни одного оппонента" - заявил Марэк.

По словам YEKINDAR, игроки Virtus.pro не думают о том, что им будет противостоять Матье ZywOo Эрбо.

"ZywOo — обычный человек, как и все игроки. Он очень талантлив и очень много работает, но это не значит, что ты как-то иначе себя ощущаешь, играя против него. Он такой же опенфрагер, как и многие другие. Я не думаю, что нам нужно что-то менять, чтобы победить ZywOo. Нам не нужно побеждать ZywOo, нам нужно победить Team Vitality. В этом есть разница" - заключил Галинскис.

Напомним, что Virtus.pro заняла первое место в группе B на IEM Winter 2021 и вышла в полуфинал плей-офф. Ее противником будет Team Vitality, которая в четвертьфинале победила Gambit Esports. Матч состоится 11 декабря. Призовой фонд турнира составляет $250 тыс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1946161-igrok-virtuspro-my-chuvstvuem-chto-sposobny-vyigrat-iem-winter-2021/