Александр Костылев: Сложно ли попасть в киберспорт? Не знаю, но надо очень много играть

Александр s1mple Костылев. Фото: championat.com

Лидер киберспортивной команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев порассуждал о том, как попасть в киберспорт, пишет Cybersport.ru.

По словам Костылева, он не разбирается в процессе скаутинга, однако киберспортсмен отметил, что желающим попасть в команду нужно много играть.

"Сложно ли попасть в киберспорт? Честно, я не знаю, как это работает, и не хочу давать советов, но надо очень много играть. Раньше было сложнее, как по мне. Не было всяких платформ, где ты можешь встретить нормальных игроков. Раньше все было по-другому" - заявил Александр во время трансляции стримера Алексея PCH3LK1N Пчелкина на Twitch.

Напомним, что не так давно NAVI с Александром Костылевым в составе выиграли BLAST Premier: Fall Finals 2021.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1945962-aleksandr-kostylev-slozhno-li-popast-v-kibersport-ne-znayu-no-nado-ochen-mnogo-igrat/