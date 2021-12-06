Казахстанская команда Khan расформировала состав по Dota 2

Эмблема команды Khan. Фото: vk.com/teamkhan_gg

Казахстанская киберспортивная организация Khan прекратит сотрудничество с участниками состава по Dota 2, пишет Metaratings.ru.

Причины этого решения неизвестны.

Напомним, что Khan зарегистрировала новый состав 23 ноября.

Не так давно коллектив поучаствовал в открытых квалификациях на Dota Pro Circuit 2021/2022 для СНГ, однако не смог заработать слот во втором дивизионе лиги.

Ранее турнирный оператор Epic Esports Events анонсировал шестой сезон Dota 2 Champions League.

Команда Khan не вошла в список приглашенных участников соревнования несмотря на то, что коллектив выступал на двух прошлых чемпионатах серии.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1945485-kazahstanskaya-komanda-khan-rasformirovala-sostav-po-dota-2/