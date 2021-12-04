Бывший киберспортсмен проведет бой по правилам ММА

Ярослав Яжомбковски. Фото: hltv.org

Бывший профессиональный игрок в CS:GO Ярослав pashaBiceps Яжомбковски дебютирует в качестве бойца ММА, пишет Cybersport.ru.

Информация появилась на официальной странице организатора боев HIGH League.

Яжомбковски рассказал о том, что готовится к бою по правилам ММА в рамках трансляции V4 Future Sports Festival — Budapest 2021. Бывший киберспортсмен отметил, что будет тренироваться несколько месяцев.

Мероприятие состоится 7 февраля 2022 года. Соперник pashaBiceps будет объявлен 6 декабря.

Напомним, что PashaBiceps завершил карьеру игрока в CS:GO в сентябре 2019 года после тестового периода в AGO. В августе 2020-го поляк стал стримером Team Liquid, а в июле 2021-го открыл летний лагерь для молодых поклонников киберспорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1945272-byvshiy-kibersportsmen-provedet-boy-po-pravilam-mma/