Чемпионы НБА и Олимпиады присоединились к звездному подразделению Complexity Gaming

Complexity Gaming. Фото: twitter.com/Complexity/

Киберспортивная организация Complexity Gaming открыла специальное подразделение для своих звездных амбасcадоров, передает Cybersport.ru.

К составу под названием Complexity Stars присоединились известные спортсмены, в том числе двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит, а также чемпионка Олимпийских игр в Токио по баскетболу Алиша Грей.

Организация планирует привлекать участников Complexity Stars к различным активностям и созданию контента для спонсоров клуба. Ожидается, что к подразделению также присоединятся звезды из других сфер.

Формально Complexity Gaming связана с традиционным спортом с 2017 года. Тогда контрольный пакет акций киберспортивной организации приобрели владелец футбольного клуба «Даллас Ковбойс» Джерри Джонс и инвестор Джон Гофф.

Complexity Stars:

Джей Ар Смит — бывший баскетболист, двукратный чемпион НБА;

Алиша Грей — чемпионка Олимпийских игр в Токио по баскетболу;

Шон О’Мэлли — боец UFC;

Макс Холлоуэй — боец UFC;

Меган Андерсон — бывший боец UFC;

Леонард Фурнетт — чемпион Super Bowl LV по американскому футболу;

Ронни Стэнли — игрок НФЛ;

Эдвин Риос — чемпион 2020 World Series по бейсболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1944943-chempiony-nba-i-olimpiady-prisoedinilis-k-zvezdnomu-podrazdeleniyu-complexity-gaming/