Чемпионы НБА и Олимпиады присоединились к звездному подразделению Complexity Gaming

Киберспортивная организация Complexity Gaming открыла специальное подразделение для своих звездных амбасcадоров, передает Cybersport.ru.
К составу под названием Complexity Stars присоединились известные спортсмены, в том числе двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит, а также чемпионка Олимпийских игр в Токио по баскетболу Алиша Грей.
Организация планирует привлекать участников Complexity Stars к различным активностям и созданию контента для спонсоров клуба. Ожидается, что к подразделению также присоединятся звезды из других сфер.
Формально Complexity Gaming связана с традиционным спортом с 2017 года. Тогда контрольный пакет акций киберспортивной организации приобрели владелец футбольного клуба «Даллас Ковбойс» Джерри Джонс и инвестор Джон Гофф.
Complexity Stars:
Джей Ар Смит — бывший баскетболист, двукратный чемпион НБА;
Алиша Грей — чемпионка Олимпийских игр в Токио по баскетболу;
Шон О’Мэлли — боец UFC;
Макс Холлоуэй — боец UFC;
Меган Андерсон — бывший боец UFC;
Леонард Фурнетт — чемпион Super Bowl LV по американскому футболу;
Ронни Стэнли — игрок НФЛ;
Эдвин Риос — чемпион 2020 World Series по бейсболу.
Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1944943-chempiony-nba-i-olimpiady-prisoedinilis-k-zvezdnomu-podrazdeleniyu-complexity-gaming/